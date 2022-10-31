***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:15
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 dönemi faaliyet raporu ek dosya ile bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075437
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
0
En Düşük
0
18:0518,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1271
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5425
En Düşük
18,3744
18:05984,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,10
|Açılış
|: 984,97
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
986,41
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|125.906.144
|% 0,00
|
|AEFES
|47,96
|98.514.679
|% 0,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% 0,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 0,00
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|KERVN
|0,67
|2.106.621
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|INTEM
|94,00
|33.272.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|27,36
|411.651.459
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6301
|% 0,13
|
|Euro
|18,4918
|18,5185
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4220
|21,5294
|% 0,76
|
|Frank
|18,5675
|18,6793
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|11,28
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.623
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.227
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,66
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
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17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de