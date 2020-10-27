***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.482.119.720 1.212.551.349 514.798.126 433.218.920Satışların Maliyeti11 -1.291.601.359 -1.069.508.636 -460.194.205 -391.838.476TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)190.518.361 143.042.713 54.603.921 41.380.444BRÜT KAR (ZARAR)190.518.361 143.042.713 54.603.921 41.380.444Genel Yönetim Giderleri12 -40.417.634 -37.149.780 -13.471.974 -12.470.688Pazarlama Giderleri12 -98.068.297 -73.680.128 -32.810.820 -23.269.614Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -11.299.899 -10.799.371 -4.360.831 -4.184.183Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 40.397.234 30.246.015 21.176.200 3.181.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -20.583.987 -13.118.799 -10.644.488 -4.013.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.545.778 38.540.650 14.492.008 623.472Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 7.507.015 5.365.256 1.232.934 66.961Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -9.648 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 11.343.642 3.436.707 3.921.103 2.625.680FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.396.435 47.332.965 19.646.045 3.316.113Finansman Gelirleri15 2.232.418 4.978.020 597.350 1.039.952Finansman Giderleri15 -47.825.460 -31.396.187 -21.542.553 -4.153.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.803.393 20.914.798 -1.299.158 202.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.871.386 -2.181.581 8.507.722 772.033Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -422.926 -387.652 60.487 77.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 5.294.312 -1.793.929 8.447.235 694.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182DÖNEM KARI (ZARARI)38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.554.348 10.931.764Dönem Karı (Zararı)38.674.779 18.733.217Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.674.779 18.733.217Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.813.031 61.739.562Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 39.250.805 37.405.039Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler120.680 61.462Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 120.680 61.462Karşılıklar İle İlgili Düzeltmele 10.837.003 6.400.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.930.969 -44.299.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.058.611 1.440.121Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.960.321 732.963İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.960.321 732.963Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.587 -2.079.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.522.285 -5.027.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.495.766 -5.007.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.519 -20.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.895.352 3.208.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.834.627 -3.055.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)-377.578 -550.821Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)553.209 11.329.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.675.125 8.927.875İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 3.051.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.636 713.322Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.636 713.322Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.171.046 -7.939.987Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.367.532 -6.304.649Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.803.514 -1.635.338Verilen Nakit Avans ve Borçlar-40.782.672 -416.994İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-40.782.672 -416.994Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-684.036 -428.093Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-684.036 -428.093Alınan Temettüler1.980.990 10.719.209Alınan Faiz3.855.416 6.280.418FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.918.518 -20.816.666Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.251.053 75.461.545Kredilerden Nakit Girişleri153.251.053 75.461.545Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.951.456 -41.088.389Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.951.456 -41.088.389İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-7.022.396 -3.900.078Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.175.493 -3.414.634Ödenen Temettüler3 -4.050.000 -20.212.118Ödenen Faiz-24.133.190 -27.662.992YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.310.955 -957.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.329.649 2.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.981.306 -954.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.456.092 1.193.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ474.786 238.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri474.786 15.456.092Ticari Alacaklar471.832.659 370.032.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 465.988.893 358.117.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.843.766 11.915.322Diğer Alacaklar26.866.250 2.600.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 25.130.661 66.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.735.589 2.533.750Stoklar236.108.916 157.745.936Peşin Ödenmiş Giderler2.648.197 5.620.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.648.197 5.620.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 42.003 87.351Diğer Dönen Varlıklar40.522.620 28.871.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 40.522.620 28.871.730ARA TOPLAM778.495.431 580.414.528TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR778.495.431 580.414.528DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 206.211.762 85.837.114Diğer Alacaklar20.638.359 13.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 20.625.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 153.769.002 120.655.150Maddi Duran Varlıklar7 750.494.465 753.717.617Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.186.718 14.640.000Binalar89.776.721 92.043.235Tesis, Makine ve Cihazlar431.433.560 446.856.908Taşıtlar665.011 790.593Mobilya ve Demirbaşlar12.996.654 9.781.236Yapılmakta Olan Yatırımlar18.210.801 6.380.645Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.588.300 2.565.460Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.342.436 5.186.648Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.342.436 5.186.648Peşin Ödenmiş Giderler1.269.264 585.228İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.269.264 585.228TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.144.313.588 968.560.576TOPLAM VARLIKLAR1.922.809.019 1.548.975.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 135.171.631 31.228.891İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar135.171.631 31.228.891Banka Kredileri135.171.631 31.228.891Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 45.599.297 36.066.746İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.599.297 36.066.746Banka Kredileri43.286.619 34.251.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.312.678 1.815.337Diğer Finansal Yükümlülükler46.114 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.114 46.394Ticari Borçlar468.392.609 389.599.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 53.769.744 42.874.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 414.622.865 346.725.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.612.649 2.270.967Diğer Borçlar29.992.252 11.662.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 16.439.935 8.070.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22 13.552.317 3.591.996Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.642 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.642 1.053Kısa Vadeli Karşılıklar1.063.883 670.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.063.883 670.613Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler458 26.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler458 26.980ARA TOPLAM686.883.535 471.573.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.883.535 471.573.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 90.557.965 85.306.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar90.557.965 85.306.202Banka Kredileri89.250.598 84.586.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.307.367 719.884Ticari Borçlar18.732.258 29.837.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 18.732.258 29.837.820Uzun Vadeli Karşılıklar33.210.128 27.321.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar33.210.128 27.321.115Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 36.705.198 36.689.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.205.549 179.154.653TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER866.089.084 650.727.970ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.056.719.935 898.247.134Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)560.490.573 440.217.395Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)325.093.888 339.409.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 340.917.678 353.044.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.823.790 -13.635.627Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar64.455.732 44.384.831Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 170.940.953 56.423.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.452.972 9.133.658Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.452.972 9.133.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.510.334 62.790.880Yasal Yedekler64.510.334 62.790.880Diğer Özkaynak Payları-1.768.324 -1.768.324Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları317.895.000 291.729.092Net Dönem Karı veya Zararı38.674.779 34.679.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.056.719.935 898.247.134TOPLAM KAYNAKLAR1.922.809.019 1.548.975.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229Transferler-12.031.544 -12.031.544 -407.681 -12.439.225 0 0 0 61.655.530 -49.216.305 12.439.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.053.467 0 -1.053.467 0 0 -358.007 0 9.412.137 8.000.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.938 0 207.938 0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 26.941.818 0 26.941.818Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 18.733.217 18.733.217Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.053.467 -1.053.467 -358.007 9.412.137 8.000.663 0 0 207.938 207.938 0 8.208.601 8.208.601Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.568.666 0 -12.166.048 0 314.402.618 0 0 5.072.414 0 28.130.396 347.605.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.005.552 0 8.005.552 62.790.880 0 0 0 287.630.252 18.733.217 306.363.469 786.229.930 0 786.229.930Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler-12.127.176 -12.127.176 -520.450 -12.647.626 0 0 0 47.327.458 -34.679.832 12.647.626 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188.163 0 -2.188.163 0 0 20.591.351 0 114.517.616 132.920.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.319.314 0 6.319.314 0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 177.914.897 0 177.914.897Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 38.674.779 38.674.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.188.163 -2.188.163 20.591.351 114.517.616 132.920.804 0 0 6.319.314 6.319.314 0 139.240.118 139.240.118Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.917.678 0 -15.823.790 0 325.093.888 0 0 64.455.732 0 170.940.953 560.490.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.452.972 0 15.452.972 64.510.334 -1.768.324 0 0 317.895.000 38.674.779 356.569.779 1.056.719.935 0 1.056.719.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar132.920.802 8.000.663 47.272.869 6.473.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.735.205 -1.316.834 52.693 -68.816Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar20.591.351 -358.007 281.292 68.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -529.909 -374.344 -28.501 55.623Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar5 21.121.260 16.337 309.793 12.939Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 120.374.650 9.907.513 49.195.142 6.800.014Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.309.994 -232.009 -2.256.258 -326.238Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 547.040 263.367 -10.540 13.760Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -5.857.034 -495.376 -2.245.718 -339.998Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.319.314 207.938 3.662.963 -880.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar6.319.314 207.938 3.662.963 -880.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 6.319.314 207.938 3.662.963 -880.496DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.240.116 8.208.601 50.935.832 5.593.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)177.914.895 26.941.818 58.144.396 6.567.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları177.914.895 26.941.818 58.144.396 6.567.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884500BIST