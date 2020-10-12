***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı kâr payı dağıtımının taksitler halinde gerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması nedeniyleKarar Tarihi 02.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 1. Taksit 0,1081307 10,81307 15 0,0919110 9,1911A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 2. Taksit 0,2768692 27,68692 15 0,2353388 23,53388A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 TOPLAM 0,3849999 38,49999 15 0,3272498 32,72498B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 1. Taksit 0,1081269 10,81269 15 0,0919078 9,19078B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 2. Taksit 0,2768888 27,68888 15 0,2353554 23,53554B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 TOPLAM 0,3850157 38,50157 15 0,3272632 32,72632C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 1. Taksit 0,1081292 10,81292 15 0,0919098 9,19098C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 2. Taksit 0,2768707 27,68707 15 0,2353400 23,534C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 TOPLAM 0,3849999 38,49999 15 0,3272498 32,72498Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 14.10.2020 16.10.2020 15.10.20202. Taksit 31.12.2020 04.01.2021 03.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 0 0C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 0 0Ek Açıklamalar20/04/2020 tarihli özel durum açıklamamızda, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin Kâr Payı Dağıtımının 14/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu. 18/09/2020 tarih ve 31248 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmıştır. İlgili karar ile sermaye şirketlerinde 30.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'inin dağıtımına karar verilebileceği belirlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/10/2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin dağıtılabilecek kar payı ödemesinin %25'inin 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına kalan kısmın 31 Aralık 2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 PNSUT Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.951.0512. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 62.315.345Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 25.418.942 21.789.6624. Vergiler ( - ) -9.260.890 451.1925. Net Dönem Kârı 34.679.832 21.338.4706. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.679.832 21.338.470Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.400.42610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 37.080.25811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.416.052* Nakit 7.416.052* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.135.941* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.358.792* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 777.14914. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.890.10316. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.719.45417. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 13.518.282 176.92020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 565,49 0 0,3273 32,73B Grubu 412,34 0 0,3273 32,73C Grubu 14.709.253,92 42,41 0,3273 32,73TOPLAM 14.710.231,75 42,42 0,3273 32,73Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında2019 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı net dönem kârı olan 34.679.832 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 34.679.832 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.400.426 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 7.416.052 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %32,73'ünü bulacak şekilde 9.890.103 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 14.710.232 TL), 1.719.454 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3273 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880923BIST