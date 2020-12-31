***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 15:05
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896060
BIST
15:311.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:317,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:319,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:31452,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,92
|Açılış
|: 452,39
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|76.280.522
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.458.194
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.470.838.695
|% 2,44
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.458.194
|% -9,95
|
|SISE
|7,34
|1.195.259.059
|% 0,82
|
|GARAN
|10,32
|857.436.149
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,82
|606.002.679
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|606.002.679
|% 4,44
|
|SISE
|7,34
|1.195.259.059
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|284.029.651
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,51
|273.238.621
|% 8,66
|
|TSKB
|1,79
|197.992.540
|% -0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4244
|7,4325
|% 0,67
|
|Euro
|9,1062
|9,1205
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,1037
|10,1543
|% 0,79
|
|Frank
|8,3876
|8,4382
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% 0,49
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|0,16
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.988
|3.066
|45,36
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|21,94
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,51
|
Seans Raporu
15:29
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15:44ARZUM
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