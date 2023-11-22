***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 13:41
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219321
BIST
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14:388.008
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -38,98
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3828,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8536
En Düşük
28,7116
14:3831,4231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0224
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:381.855,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.855,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TARKM
|732,00
|665.695.160
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.540.139
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.743.012
|% 9,97
|
|SNPAM
|173,30
|14.569.666
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.231.797
|% -9,97
|
|MANAS
|9,62
|124.375.378
|% -8,21
|
|BYDNR
|36,24
|219.200.626
|% -7,12
|
|THYAO
|263,00
|6.072.757.758
|% -2,05
|
|TUPRS
|154,90
|2.607.936.605
|% 0,26
|
|ASELS
|46,16
|2.158.758.282
|% -0,65
|
|MIATK
|45,82
|1.665.236.836
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,20
|1.376.931.105
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,61
|946.859.927
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,77
|612.611.969
|% 3,19
|
|YKBNK
|17,21
|1.312.905.375
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|371.999.613
|% -0,78
|
|ODAS
|11,97
|730.440.958
|% 0,93
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8002
|28,8536
|% 0,26
|
|Euro
|31,4177
|31,4231
|% -0,07
|
|Sterlin
|35,9981
|36,1787
|% 0,09
|
|Frank
|32,4679
|32,6635
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6616
|7,7000
|% 0,15
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|940,20
|943,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,32
|1.078,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,17
|2.002,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:38
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