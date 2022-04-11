***POLHO* *ELITE* *OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***POLHO******ELITE******OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ELITE, OYLUM, POLHO12.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 0,75 0,675POLISAN HOLDING POLHO 0,0197758 0,0177982Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaOYLUM SINAI YATIRIMLAR OYLUM 207,77475 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.