***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Enver Burak Ekmekçioğlu, Polisan Holding A.Ş.` de, Denetim Başkanlığı'nda "Denetim Başkanı" olarak göreve başlamıştır. Halihazırda Denetim Başkanı olarak çalışan Sn. Gözde Gürbüz ise Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894350BIST