***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 08:56
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sayın Enver Burak Ekmekçioğlu, Polisan Holding A.Ş.` de, Denetim Başkanlığı'nda "Denetim Başkanı" olarak göreve başlamıştır. Halihazırda Denetim Başkanı olarak çalışan Sn. Gözde Gürbüz ise Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894350
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