***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 13:36
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding'in daha önce özel durum açıklamalarında ve faaliyet raporlarında yayımladığı üzere Polisan Holding %100 bağlı ortaklığı Polisan Yapı'nın mu¨lkiyetinde olan, Pendik, I·stanbul'da yaklas¸ık 173.000 m2 bu¨yu¨klu¨gˆu¨nde bir alana yayılan arsasında yapılacak proje ic¸in, Dop Yapı Mimarlık I·ns¸aat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. S¸ti. ("DOP Yapı") ve Dap Yapı I·ns¸aat Sanayi ve Ticaret A.S¸. ("DAP Yapı") Ortak giris¸imi ile bir so¨zles¸me imzaladığının duyurulduğu, So¨zles¸meye go¨re, DAP Yapı-DOP Yapı ortak giris¸iminin %66, Polisan Yapı'nın %34 oranında hissesi olan "Kat Kars¸ılıgˆı" projenin imar c¸alıs¸masının devam etttiği belirtilmişti.
DAP Yapı, belediye ve kamu kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasını beklemektedir.
Kamuya açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907781
BIST
16:191.546
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|: 0,70%
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|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler16:19
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.267.211
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.919.522
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,54
|8.880.394
|% -4,93
|
|KOZAL
|127,60
|1.640.771.412
|% 5,02
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|GARAN
|9,96
|889.508.469
|% 0,40
|
|TCELL
|16,92
|778.543.360
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|405.575.807
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.601.723
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,74
|517.686.907
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0671
|7,0702
|% -0,92
|
|Euro
|8,4797
|8,4855
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6492
|9,6976
|% -0,81
|
|Frank
|7,7939
|7,8409
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,56
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
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