Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2021 13:36



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Polisan Holding'in daha önce özel durum açıklamalarında ve faaliyet raporlarında yayımladığı üzere Polisan Holding %100 bağlı ortaklığı Polisan Yapı'nın mu¨lkiyetinde olan, Pendik, I·stanbul'da yaklas¸ık 173.000 m2 bu¨yu¨klu¨gˆu¨nde bir alana yayılan arsasında yapılacak proje ic¸in, Dop Yapı Mimarlık I·ns¸aat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. S¸ti. ("DOP Yapı") ve Dap Yapı I·ns¸aat Sanayi ve Ticaret A.S¸. ("DAP Yapı") Ortak giris¸imi ile bir so¨zles¸me imzaladığının duyurulduğu,  So¨zles¸meye go¨re, DAP Yapı-DOP Yapı ortak giris¸iminin %66, Polisan Yapı'nın %34 oranında hissesi olan "Kat Kars¸ılıgˆı" projenin imar c¸alıs¸masının devam etttiği belirtilmişti. 
DAP Yapı, belediye ve kamu kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasını beklemektedir. 
Kamuya açıklanan hususlarda bir değişiklik ortaya çıkması durumunda ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuyla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907781


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:191.546
Değişim :  0,70% |  10,71
Açılış :  1.545  
Önceki Kapanış :  1.535  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.541
BIST En Aktif Hisseler16:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 34,54 10.733.931 % 10,00  
RODRG 21,12 5.574.528 % 10,00  
UFUK 20,90 541.491 % 10,00  
DIRIT 9,02 12.047.545 % 10,00  
KRTEK 11,45 8.267.211 % 9,99  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Dolar 7,0671 7,0702 % -0,92  
Euro 8,4797 8,4855 % -0,76  
Sterlin 9,6492 9,6976 % -0,81  
Frank 7,7939 7,8409 % -0,86  
Riyal 1,8785 1,8879 % -0,96  
daha fazla
16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 10,56  
Altın Gr. 409 409 -2,98  
Cumhuriyet 2.707 2.748 -37,00  
Tam 2.696 2.765 -28,02  
Yarım 1.303 1.337 -13,56  
Çeyrek 654 669 -6,77  
Gümüş.Ons 26,61 26,64 0,27  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,04  
B. Petrol 59,41 59,41 0,40  
Seans Raporu 16:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru