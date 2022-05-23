***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Sn. Mehmet Emin BİTLİS, Sn. Ahmet Ertuğrul BİTLİS ve Sn. Ayşe Melike Bitlis BUSH'dan alınan 23.05.2022 tarihli dilekçeler ile yatırım hesaplarında yer alan "borsada işlem gören nitelikte"ki toplam 39,892,750 adet paylarının "borsada işlem görmeyen paylar" niteliğine çevrilmesi için 23.05.2022 tarihi itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031908BIST