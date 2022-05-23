***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 19:03
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Sn. Mehmet Emin BİTLİS, Sn. Ahmet Ertuğrul BİTLİS ve Sn. Ayşe Melike Bitlis BUSH'dan alınan 23.05.2022 tarihli dilekçeler ile yatırım hesaplarında yer alan "borsada işlem gören nitelikte"ki toplam 39,892,750 adet paylarının "borsada işlem görmeyen paylar" niteliğine çevrilmesi için 23.05.2022 tarihi itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031908
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2092
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2851
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05967,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 18,35
|Açılış
|: 967,14
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
968,37
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1106
|16,1467
|% 1,39
|
|Euro
|17,2821
|17,3352
|% 1,76
|
|Sterlin
|20,1350
|20,2360
|% 0,78
|
|Frank
|16,7275
|16,8282
|% 1,86
|
|Riyal
|4,2872
|4,3087
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|9,69
|
|Altın Gr.
|967
|968
|18,71
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,29
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|