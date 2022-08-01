***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 18:53
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Poliport Kimya Sanayi A.Ş., yine bağlı ortaklığımız Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri hükümlerine uygun olarak 31.01.2022 tarihli mali tabloları esas alınarak birleşmiş olup, birleşme Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bütün aktif ve pasifleriyle kül halinde tasfiyesiz olarak Poliport Kimya Sanayi A.Ş., tarafından devralınması suretiyle gerçekleşmiş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050610
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0154
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1119
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.018,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8956
|17,8974
|% -0,09
|
|Euro
|18,3609
|18,4328
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,8902
|22,0000
|% 0,66
|
|Frank
|18,7603
|18,8733
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7483
|4,7721
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.805
|6.877
|43,00
|
|Yarım
|3.316
|3.362
|21,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,72
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem