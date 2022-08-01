***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Poliport Kimya Sanayi A.Ş., yine bağlı ortaklığımız Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri hükümlerine uygun olarak 31.01.2022 tarihli mali tabloları esas alınarak birleşmiş olup, birleşme Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bütün aktif ve pasifleriyle kül halinde tasfiyesiz olarak Poliport Kimya Sanayi A.Ş., tarafından devralınması suretiyle gerçekleşmiş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050610BIST