***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile kurulacak bir şirkete devam etmesi için "ortaklara pay devri modeliyle" kısmi bölünme işleminin onaya sunulmasını teminen olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirilmişti. Polisan Kimya San. A.Ş.'nin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. şirketi altında yürütülmesi için yapılan başvuru Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınd edilmiş ve şirket kuruluşu işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066390BIST