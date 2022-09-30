***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 17:48
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Polisan Kimya San. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile kurulacak bir şirkete devam etmesi için "ortaklara pay devri modeliyle" kısmi bölünme işleminin onaya sunulmasını teminen olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirilmişti. Polisan Kimya San. A.Ş.'nin yapı kimyasalları faaliyetlerinin, aynı ortaklık yapısı ile Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. şirketi altında yürütülmesi için yapılan başvuru Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınd edilmiş ve şirket kuruluşu işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066390
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0117
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4033
18:0518,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05987,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 987,69
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
984,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4840
|18,4941
|% -0,06
|
|Euro
|18,1128
|18,1247
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5434
|20,6464
|% 0,17
|
|Frank
|18,6433
|18,7557
|% -1,31
|
|Riyal
|4,9049
|4,9295
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|0,48
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.636
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.229
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,09
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem