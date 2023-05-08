***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. ‘den yapılan bildirime istinaden 2021 yılında başlanılan ikinci tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımı tamamlanmış olup, yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kapasite kullanım oranında 19.600 metreküplük artış olduğu Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148325BIST