***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 20:11
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. ‘den yapılan bildirime istinaden 2021 yılında başlanılan ikinci tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımı tamamlanmış olup, yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kapasite kullanım oranında 19.600 metreküplük artış olduğu Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148325
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,4656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0345
|Açılış
|: 22,4900
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|Önceki Kapanış
|: 22,4700
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21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.267,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.267,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5013
|19,5068
|% -0,04
|
|Euro
|21,4678
|21,4732
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5325
|24,6555
|% -0,18
|
|Frank
|21,8359
|21,9675
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1849
|5,2109
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.531
|4.616
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|-0,10
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|B. Petrol
|76,91
|76,91
|1,61
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