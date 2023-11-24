***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2023 19:17
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOP Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ("Ortak Girişim") tarafından Polisan Holding yönetimine Pendik Projesi'nin sunumu yapılmış olup projenin büyüklüğü dikkate alınarak, projenin lansman ve satış tarihinin gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere göre bilahare belirleneceği tarafımıza bildirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasasının ilgili hükümlerine uygun bir biçimde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220010
BIST
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18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1170
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.858,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,56
|Açılış
|: 1.858,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8679
|28,8749
|% 0,17
|
|Euro
|31,5954
|31,6044
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2775
|36,4594
|% 0,80
|
|Frank
|32,6014
|32,7978
|% 0,49
|
|Riyal
|7,6757
|7,7142
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|933,08
|935,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,53
|1.076,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,13
|81,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,31
|2.001,71
|% 0,66
|