***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDOP Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ("Ortak Girişim") tarafından Polisan Holding yönetimine Pendik Projesi'nin sunumu yapılmış olup projenin büyüklüğü dikkate alınarak, projenin lansman ve satış tarihinin gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere göre bilahare belirleneceği tarafımıza bildirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasasının ilgili hükümlerine uygun bir biçimde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220010BIST