***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 20:32
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş.'den (Polisan Yapıkim) yapılan bildirime istinaden Rekabet Kurulu tarafından, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, bağlı ortaklığımız Polisan Yapıkim'in de aralarında olduğu yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği Polisan Yapıkim'e tebliğ edilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227186
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
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|Önceki Kapanış
|: 7.790
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7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0357
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1915
|Açılış
|: 31,8500
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.906,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.906,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.914,84
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0880
|29,0926
|% 0,12
|
|Euro
|31,9379
|31,9499
|% 0,61
|
|Sterlin
|36,9289
|37,1141
|% 0,80
|
|Frank
|33,6464
|33,8491
|% 0,86
|
|Riyal
|7,7318
|7,7706
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,03
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|960,72
|962,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.224,92
|1.229,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,13
|79,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,99
|2.039,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
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17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem