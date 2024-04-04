***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Polisan Hellas S.A'dan yapılan bildirime istinaden Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 Nisan 2024 tarihli kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeili Polietilen Tereftalat (PET) ürünlerinin ithalatında anti-damping gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267883BIST