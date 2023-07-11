***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.07.2023 16:29
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Yok Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ALİ TUĞRUL ALPACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER Polisan Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Üst Düzey Yönetici
TOLGA ÜZÜMCÜ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
MAHMUT TEMİZ Polisan Holding Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
CUMHUR AKSOY Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170433
BIST