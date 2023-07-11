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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.07.2023 17:30
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli  Olmayan Üye) Komite Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Aday Gösterme Komitesi ve  Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin  Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Ali Tuğrul Alpacar'ın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Esra Yazıcı'nın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün (İcracı Üye) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170471


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