***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluDenetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Ali Tuğrul Alpacar'ın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- İcrada Görevli Olmayan Üye) Komite Başkanı, Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi adına hareket eden Esra Yazıcı'nın (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Eden Kişi) Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün (İcracı Üye) Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170471BIST