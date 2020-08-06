***POLHO* *ULAS* *KARTN* *FADE* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.08.2020 16:44
***POLHO******ULAS******KARTN******FADE******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
İlgili Şirketler BERA, FADE, KARTN, POLHO, ULAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E
16:381.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -44,62
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:387,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,2295
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:388,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 0,2840
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:38482,23
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 20,44
|Açılış
|: 482,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,36
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.974.193
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.556.724
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.393
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.366.440
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.635
|% 9,91
|
|FLAP
|3,51
|21.161.191
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.155.220
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.855.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|GARAN
|6,58
|1.210.284.515
|% -2,95
|
|SISE
|5,90
|984.626.895
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|ASELS
|15,79
|881.476.221
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|ODAS
|2,16
|549.498.035
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|447.568.507
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,77
|749.297.783
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5669
|9,6149
|% 3,84
|
|Frank
|7,9880
|8,0361
|% 3,40
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
Seans Raporu
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 74 kaybederek (% -3.37 ) 967
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, DENGE, ISBIR, BRKO, MEGAP, YBTAS, HALKS, YONGA, KSTUR, UFUK
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16:48
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16:48MAALT
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 355 adet işlem