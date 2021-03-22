***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:40
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919654
BIST
12:571.395
En Yüksek
|Değişim
|: -8,75%
|| -133,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:577,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 8,97%
|| 0,6470
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:579,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 9,29%
|| 0,7980
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:57440,20
En Yüksek
|Değişim
|: 8,74%
|| 35,37
|Açılış
|: 440,20
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TRILC
|31,32
|104.833.001
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,06
|10.682.486
|% 7,35
|
|ARSAN
|10,80
|48.752.877
|% 6,61
|
|BJKAS
|5,99
|243.525.838
|% 1,70
|
|DOCO
|613,00
|72.712.613
|% 0,16
|
|PGSUS
|73,35
|107.872.079
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.701.902
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|1.106.984
|% -10,00
|
|MAALT
|221,40
|11.139.950
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.043.911
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.087.905.749
|% -9,93
|
|FROTO
|211,30
|558.116.067
|% -7,49
|
|THYAO
|12,48
|535.017.935
|% -9,50
|
|SISE
|6,97
|437.959.991
|% -9,48
|
|PETKM
|5,45
|386.981.695
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.087.905.749
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|212.173.459
|% -9,05
|
|PETKM
|5,45
|386.981.695
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|153.023.532
|% -9,81
|
|SISE
|6,97
|437.959.991
|% -9,48
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8532
|7,8601
|% 8,97
|
|Euro
|9,3612
|9,3883
|% 9,29
|
|Sterlin
|10,9290
|10,9838
|% 9,58
|
|Frank
|8,5003
|8,5515
|% 9,94
|
|Riyal
|2,1039
|2,1145
|% 9,74
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,39
|
|Altın Gr.
|440
|440
|35,37
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.867
|2.941
|109,16
|
|Yarım
|1.386
|1.423
|52,81
|
|Çeyrek
|695
|711
|26,40
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,33
|