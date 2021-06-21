***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:15
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943293
BIST
13:041.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
13:048,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
13:0410,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0618
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
13:04502,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,67
|Açılış
|: 502,45
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler13:02
|OZBAL
|10,12
|7.631.088
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.903.412
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.221.939
|% 9,96
|
|ISGSY
|9,75
|31.025.056
|% 9,43
|
|EUKYO
|8,60
|7.295.354
|% 8,86
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|DENGE
|3,31
|266.478
|% -9,81
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|METUR
|6,42
|50.056.223
|% -9,58
|
|THYAO
|14,53
|921.498.104
|% -0,07
|
|GARAN
|8,12
|461.789.415
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,10
|355.685.091
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,87
|303.686.505
|% 1,18
|
|EREGL
|18,06
|291.684.483
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,10
|355.685.091
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|156.573.014
|% -0,47
|
|THYAO
|14,53
|921.498.104
|% -0,07
|
|TSKB
|1,30
|76.932.352
|% -0,76
|
|GARAN
|8,12
|461.789.415
|% -0,49
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7579
|8,7597
|% 0,26
|
|Euro
|10,4242
|10,4296
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1168
|12,1776
|% 0,73
|
|Frank
|9,4731
|9,5301
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3296
|2,3412
|% 0,29
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,19
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|37,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|37,68
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|18,23
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,22
|