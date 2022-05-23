***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:53
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031666
BIST
11:132.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:1315,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0795
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:1316,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1719
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:13952,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,06
|Açılış
|: 952,61
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IMASM
|51,55
|6.953.379
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.389.733
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.033.097
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|35,74
|30.594.639
|% 8,30
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|649,00
|11.080.982
|% -7,68
|
|ERSU
|3,98
|6.692.256
|% -7,23
|
|MRGYO
|1,24
|10.814.704
|% -6,77
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|THYAO
|42,90
|825.164.774
|% 0,09
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|GARAN
|16,44
|584.596.241
|% 1,17
|
|ASELS
|23,54
|552.569.075
|% 3,34
|
|SISE
|19,40
|415.108.070
|% -0,10
|
|SKBNK
|1,29
|225.686.619
|% 7,50
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|YKBNK
|4,38
|342.134.585
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|103.037.781
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|311.988.170
|% 1,12
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9458
|15,9523
|% 0,50
|
|Euro
|16,9528
|16,9730
|% 1,02
|
|Sterlin
|19,9676
|20,0677
|% 1,01
|
|Frank
|16,3593
|16,4579
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2384
|4,2596
|% 0,46
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,54
|
|Altın Gr.
|952
|953
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,20
|
Seans Raporu
11:13
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11:27FENER
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11:26PRKAB
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11:25ALARK
Yüzde 4.39 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 460 adet işlem
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11:24XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 511.00 milyon TL de
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11:23SEYKM
Yüzde 6.21 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 004, 860 adet işlem