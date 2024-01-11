***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2024 10:32
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238334
BIST
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11:177.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 21,37
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:1730,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0508
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:1733,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1934
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:171.961,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.961,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOGUB
|18,46
|121.134.304
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|311.189.036
|% 9,92
|
|AKYHO
|4,57
|18.681.551
|% 7,78
|
|BRKSN
|28,70
|40.331.863
|% 7,73
|
|POLTK
|17.455,00
|84.722.563
|% -6,31
|
|AVGYO
|9,62
|19.025.574
|% -5,69
|
|BURVA
|84,00
|7.722.937
|% -4,00
|
|ETYAT
|9,54
|2.690.713
|% -3,83
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,60
|2.869.449.180
|% -1,32
|
|EREGL
|44,12
|2.430.578.092
|% -2,04
|
|ISCTR
|25,46
|1.933.970.377
|% -0,93
|
|AKBNK
|40,92
|1.514.992.530
|% 0,44
|
|GARAN
|66,45
|1.506.004.323
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,46
|1.933.970.377
|% -0,93
|
|YKBNK
|23,32
|1.401.311.361
|% -1,02
|
|EREGL
|44,12
|2.430.578.092
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,19
|393.607.573
|% -0,73
|
|AKBNK
|40,92
|1.514.992.530
|% 0,44
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0046
|30,0108
|% 0,17
|
|Euro
|33,0580
|33,0815
|% 0,59
|
|Sterlin
|38,1917
|38,3832
|% 0,43
|
|Frank
|35,1450
|35,3567
|% 0,28
|
|Riyal
|7,9772
|8,0172
|% 0,17
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|925,83
|927,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,24
|1.013,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,37
|77,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,78
|2.032,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
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