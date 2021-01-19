***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.10.2020 - 30.09.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.01.2021Tescil Tarihi19.01.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.01.2021 - 10248Açıklamalar1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiş olup, 19.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903351BIST