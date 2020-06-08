***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 34.952.362 24.144.612Satışların Maliyeti22.1 -22.732.118 -17.075.958TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.220.244 7.068.654BRÜT KAR (ZARAR)12.220.244 7.068.654Genel Yönetim Giderleri24.1 -3.182.145 -2.168.930Pazarlama Giderleri24.2 -1.561.590 -1.148.225Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.3 -809.573 -609.198Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.636.190 1.660.091Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -878.551 -2.288.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.424.575 2.514.022Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 65.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.424.575 2.579.615Finansman Gelirleri27 109.389 115.497Finansman Giderleri27 -371.515 -11.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.162.449 2.683.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.518.708 -828.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.626.716 -604.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 108.008 -224.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.643.741 1.855.067DÖNEM KARI (ZARARI)5.643.741 1.855.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.8 0 0Ana Ortaklık Payları5.643.741 1.855.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.769.269 4.807.754Dönem Karı (Zararı)5.643.741 1.855.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.643.741 1.855.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.431.753 1.969.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 1.681.747 972.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler375.882 40.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 284.526 44.005Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 91.356 -3.788Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler688.982 124.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 688.982 124.815Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-75.074 -103.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -109.389 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 354.314 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -509.031 -643.871Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 189.032 540.388Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.518.708 828.250Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.758.492 106.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.392.498 3.986.039Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.451.551 5.578.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-429.176 -132.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.022.375 5.711.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.463 37.266İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.463 37.266Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-930.823 -1.532.382Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-120.998 769.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler677.822 -808.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-110.424 -91.992İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)788.246 -716.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)91.458 -491.642Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-293.194 403.589İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-293.194 403.589Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-236.419 -836.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.330 866.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-150.021 866.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)94.691 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.682.996 7.810.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -217.608 -19.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -696.119 -2.982.650YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-292.328 -1.892.025Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri297 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 297 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-402.014 -1.892.025Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -397.964 -1.612.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -4.050 -279.423Alınan Faiz109.389 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.016.307 -3.432.243Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.834 -20.478Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.834 -20.478Ödenen Temettüler-3.014.473 -3.411.765YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-539.366 -516.514Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.889 44.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-535.477 -472.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.215.955 4.875.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.680.478 4.403.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 30.09.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.680.478 3.215.955Ticari Alacaklar10 24.045.081 21.067.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.696.764 1.267.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.348.317 19.799.500Diğer Alacaklar11 51.489 16.977Stoklar13 6.101.845 5.262.378Peşin Ödenmiş Giderler14 688.637 567.639Diğer Dönen Varlıklar20 250.972 117.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 250.972 117.114ARA TOPLAM33.818.502 30.247.151TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.818.502 30.247.151DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 687.437 648.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 687.437 648.486Maddi Duran Varlıklar15.1 5.538.192 5.999.414Tesis, Makine ve Cihazlar15.1 3.485.870 3.807.400Taşıtlar15.1 183.735 194.176Mobilya ve Demirbaşlar15.1 531.936 418.447Özel Maliyetler15.1 1.336.651 1.579.391Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 5.073.247 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.382.709 1.533.187Diğer Haklar16 1.382.709 1.533.187Ertelenmiş Vergi Varlığı28 479.082 366.650TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.160.667 8.547.737TOPLAM VARLIKLAR46.979.169 38.794.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 888.373 1.834İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar888.373 1.834Banka Kredileri1.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar888.373Ticari Borçlar10 4.017.389 3.848.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar115.401 225.825İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.901.988 3.622.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 953.263 861.805Diğer Borçlar11 496.862 790.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar496.862 790.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 300.374 536.793Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 930.597Kısa Vadeli Karşılıklar1.084.093 597.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.084.093 597.206Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler94.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler94.691ARA TOPLAM8.765.642 6.636.292TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.765.642 6.636.292UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.390.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.390.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.390.555Uzun Vadeli Karşılıklar19 900.113 893.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar900.113 893.508TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.290.668 893.508TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.056.310 7.529.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.922.859 31.265.088Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-106.677 -88.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-106.677 -88.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.4 -106.677 -88.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.961 955.764Yabancı Para Çevrim Farkları1.961 955.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.6 2.513.233 2.217.534Yasal Yedekler2.513.233 2.217.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.7 16.009.049 15.315.543Net Dönem Karı veya Zararı5.643.741 4.003.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.922.859 31.265.088TOPLAM KAYNAKLAR46.979.169 38.794.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 0 30.579.376Transferler7.343.005 -7.343.005Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.914 147.196 1.855.067 1.993.349 1.993.349Dönem Karı (Zararı)1.855.067 1.855.067 0 1.855.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.914 147.196 138.282 0 138.282Kar Payları-3.411.765 -3.411.765 0 -3.411.765Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -84.945 996.208 1.859.393 15.673.685 1.855.067 29.160.690 29.160.690Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 0 31.265.088Transferler295.699 3.707.979 -4.003.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.694 -953.803 5.643.741 4.672.244 4.672.244Dönem Karı (Zararı)5.643.741 5.643.741 0 5.643.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.694 -953.803 -971.497 0 -971.497Kar Payları-3.014.473 -3.014.473 0 -3.014.473Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -106.677 1.961 2.513.233 16.009.049 5.643.741 32.922.859 0 32.922.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 31.03.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.643.741 1.855.067DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.694 -8.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -22.118 -11.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.424 2.228Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 4.424 2.228Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-953.803 147.196Yabancı Para Çevrim Farkları-953.803 147.196Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)21.5 -953.803 147.196DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-971.497 138.282TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.672.244 1.993.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.672.244 1.993.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849940BIST