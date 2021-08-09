***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 . 1 90.334.263 52.416.446 31.277.447 17.464.084Satışların Maliyeti22 . 2 -56.658.846 -33.424.785 -19.993.077 -10.692.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.675.417 18.991.661 11.284.370 6.771.417BRÜT KAR (ZARAR)33.675.417 18.991.661 11.284.370 6.771.417Genel Yönetim Giderleri24 . 1 -6.009.292 -4.799.069 -2.082.218 -1.616.924Pazarlama Giderleri24 . 2 -3.032.341 -2.614.987 -1.014.480 -1.053.397Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 . 3 -1.734.257 -1.186.298 -528.210 -376.725Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.586.423 1.537.903 1.396.713 -98.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -4.052.332 -1.008.418 -780.270 -129.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.433.618 10.920.792 8.275.905 3.496.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.433.618 10.920.792 8.275.905 3.496.217Finansman Gelirleri27 444.590 184.436 209.222 75.047Finansman Giderleri27 -521.339 -542.139 -182.693 -170.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.356.869 10.563.089 8.302.434 3.400.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.256.204 -2.295.303 -1.785.386 -776.595Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -5.528.490 -2.669.463 -1.856.579 -1.042.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 272.286 374.160 71.193 266.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045DÖNEM KARI (ZARARI)17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.281.092 9.728.927Dönem Karı (Zararı)17.100.665 8.267.786Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.100.665 8.267.786Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.988.048 4.878.730Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 2.300.926 2.455.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler435.447 210.965Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 556.741 260.720Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -121.294 -49.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler239.387 529.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 629.787 529.060Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -390.400 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler442.031 705.241Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 425.267 384.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 493.456 522.035Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -32.102 -16.740Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -444.590 -184.436Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-685.947 -1.306.014Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 5.256.204 2.283.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.833.430 -1.443.194Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.685.065 1.399.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.248.151 1.267.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.436.914 132.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-349.316 -1.517.788İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.153.075İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-349.316 -364.713Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.661.566 -445.687Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.461.220 -92.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.658.673 -890.639İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.066 -225.825İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.652.607 -664.814Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-62.697 286.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.584.666 -114.294İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.305.780 63.226İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)278.886 -177.520Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-48.176 -489.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler191.271 421.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)131.158 98.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)60.113 323.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.255.283 11.703.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-270.302 -334.823Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -5.703.889 -1.639.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-246.995 -391.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-691.585 -575.732Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -572.580 -539.375Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -119.005 -36.357Alınan Faiz27 444.590 184.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.987.186 -4.260.489Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriKredilerden Nakit Girişleri2.257 1.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.453.282 -1.247.850Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.453.282 -1.247.850Ödenen Temettüler-7.536.161 -3.014.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.953.089 5.077.142Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi169.597 165.584NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.783.492 5.242.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.876.395 3.215.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.092.903 8.458.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 30.09.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.092.903 9.876.395Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar10 38.802.276 29.099.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.699.237 1.451.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.103.039 27.648.133Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 219.114 31.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar219.114 31.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar13 11.596.079 6.813.219Peşin Ödenmiş Giderler14 3.041.206 579.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.041.206 579.986Diğer Dönen Varlıklar20 0 140.511İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 140.511ARA TOPLAM58.751.578 46.540.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.751.578 46.540.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 961.437 799.967Maddi Duran Varlıklar15.1 4.871.806 5.297.417Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 4.760.401 4.634.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.102.685 1.254.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 938.934 659.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.635.263 12.645.335TOPLAM VARLIKLAR71.386.841 59.185.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 643.673 994.872Ticari Borçlar10 8.861.956 7.235.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 100.670 94.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.761.286 7.140.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.270.437 1.333.134Diğer Borçlar2.002.381 417.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 1.305.780 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 696.601 417.715Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 64.935 113.111Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.664.339 1.839.738Kısa Vadeli Karşılıklar1.083.769 1.281.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 829.509 636.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 254.260 644.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler181.955 121.842ARA TOPLAM15.773.445 13.337.021TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.773.445 13.337.021UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.513.468 3.970.995Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.505.557 1.302.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.505.557 1.302.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.019.025 5.273.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.792.470 18.610.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.594.371 40.575.494Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 . 3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-218.212 -188.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-218.212 -188.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 . 4 -218.212 -188.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-746.859 -230.507Yabancı Para Çevrim Farkları21. 5 -746.859 -230.507Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 .6 3.329.751 2.513.233Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.267.474 16.009.049Net Dönem Karı veya Zararı17.100.665 13.611.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.594.371 40.575.494TOPLAM KAYNAKLAR71.386.841 59.185.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Transferler295.699 3.707.979 -4.003.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.591 -1.141.269 8.267.786 7.080.926 7.080.926Dönem Karı (Zararı)8.267.786 8.267.786 8.267.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.591 -1.141.269 -1.186.860 -1.186.860Kar Payları-3.014.473 -3.014.473 -3.014.473Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -134.574 -185.505 2.513.233 16.009.049 8.267.786 35.331.541 35.331.541Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494Transferler816.518 12.794.586 -13.611.104 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.275 -516.352 17.100.665 16.555.038 16.555.038Dönem Karı (Zararı)17.100.665 17.100.665 17.100.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.275 -516.352 -545.627 -545.627Kar Payları-7.536.161 -7.536.161 -7.536.161Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -218.212 -746.859 3.329.751 21.267.474 17.100.665 49.594.371 49.594.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.100.665 8.267.786 6.517.048 2.624.045DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.275 -45.591 0 -27.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -36.594 -56.989 0 -34.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.319 11.398 0 6.974Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-516.352 -1.141.269 -289.534 -187.466Yabancı Para Çevrim Farkları21 . 5 -516.352 -1.141.269 -289.534 -187.466DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-545.627 -1.186.860 -289.534 -215.363TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.555.038 7.080.926 6.227.514 2.408.682Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.555.038 7.080.926 6.227.514 2.408.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956538BIST