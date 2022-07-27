***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.10.2021 - 31.12.2021 Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Tarihi 26.07.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli üç aylık ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,8 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,12 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 22.10.2021 tarihli ve 1 numaralı karar uyarınca 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları i. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.ii. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemi finansal raporları görüşüldü ve onaylandı.iii. Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.iv. Ücret Politikası hakkında bilgi verildi.v. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakları hakkında bilgi verildi.vi. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.vii. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edildi.viii. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi.ix. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi onaylandı.x. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 POLTK Genel Kurul Toplantı Tutanağı_26.07.2022.pdf - TutanakEK: 2 POLTK 01.10.2021-31.12.2021 Genel Kurulu Hazirun 26072022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048258BIST