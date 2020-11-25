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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.11.2020 12:02



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2019-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenikapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
10.2019-09.2020 Özel Hesap Dönemi 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 01.10.2019-30.09.2020 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye
Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889909


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Cumhuriyet 3.089 3.136 11,00  
Tam 3.072 3.150 10,49  
Yarım 1.485 1.524 5,08  
Çeyrek 745 762 2,53  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,15  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 0,02  
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