***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 12:13
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2020 - 31.12.2020 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2020 - 31.12.2020 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909855
BIST
17:381.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -23,54
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:387,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:388,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:38402,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,46
|Açılış
|: 402,77
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BSOKE
|3,74
|335.186.062
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|66.756.481
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.880.241
|% 9,98
|
|TGSAS
|23,86
|223.774.730
|% -8,72
|
|KRGYO
|6,25
|80.421.409
|% -8,63
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|373,90
|7.856.384
|% -7,68
|
|KOZAL
|144,10
|2.939.578.540
|% -3,09
|
|PETKM
|5,13
|2.776.012.800
|% 0,00
|
|SASA
|39,58
|2.467.642.649
|% 4,54
|
|GUBRF
|75,00
|1.940.791.834
|% 2,53
|
|GARAN
|9,75
|1.594.676.652
|% -2,99
|
|SKBNK
|1,52
|1.371.495.146
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,52
|1.540.269.547
|% -0,79
|
|PETKM
|5,13
|2.776.012.800
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|497.879.283
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,85
|657.941.557
|% -2,40
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0019
|7,0068
|% 0,61
|
|Euro
|8,4751
|8,4810
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,6877
|9,7363
|% 0,35
|
|Frank
|7,8111
|7,8581
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8594
|1,8687
|% 0,45
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-24,42
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|