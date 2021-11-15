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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.11.2021 14:24
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2020 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2020 - 30.09.2021 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.10.2020 - 30.09.2021 özel hesap dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan g elir tablosu ekte yer almaktadır.
İlgili gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977716


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