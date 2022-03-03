Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

03.03.2022 15:45
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından 03.03.2022 tarihinde kabul edilmiş olup, 21 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006814


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:032.022
Değişim :  1,83% |  36,28
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.025 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 18.393.049 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 42.964.851 % 9,89  
KOZAA 21,94 503.415.999 % 9,86  
KOZAL 128,70 1.046.302.435 % 9,81  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Dolar 14,1394 14,1420 % 0,37  
Euro 15,6671 15,7169 % 0,05  
Sterlin 18,8635 18,9581 % 0,22  
Frank 15,3089 15,4011 % 0,41  
Riyal 3,7581 3,7770 % 0,37  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 7,58  
Altın Gr. 878 878 5,53  
Cumhuriyet 5.824 5.912 8,00  
Tam 5.794 5.939 12,64  
Yarım 2.801 2.873 6,11  
Çeyrek 1.405 1.436 3,05  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 0,17  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,08  
B. Petrol 116 116 3,12  
Seans Raporu 16:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru