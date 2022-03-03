***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından 03.03.2022 tarihinde kabul edilmiş olup, 21 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006814BIST