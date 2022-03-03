***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
03.03.2022 15:45
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından 03.03.2022 tarihinde kabul edilmiş olup, 21 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006814
BIST
16:032.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 36,28
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0314,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0649
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1547
En Düşük
13,9691
16:0315,7014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,7828
En Düşük
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16:03878,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,52
|Açılış
|: 878,78
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|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:01
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|42.964.851
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|503.415.999
|% 9,86
|
|KOZAL
|128,70
|1.046.302.435
|% 9,81
|
|AKFGY
|3,25
|124.854.200
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.904.703
|% -4,12
|
|KONKA
|10,64
|130.716.572
|% -3,97
|
|KRDMD
|13,61
|2.961.712.883
|% 5,83
|
|THYAO
|25,96
|2.007.576.873
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.705.022.382
|% 4,79
|
|EREGL
|36,10
|1.669.605.571
|% 4,70
|
|KOZAL
|128,70
|1.046.302.435
|% 9,81
|
|KRDMD
|13,61
|2.961.712.883
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|417.330.435
|% 0,27
|
|PETKM
|7,84
|726.718.889
|% 2,62
|
|GARAN
|11,70
|997.881.507
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,63
|220.555.455
|% 1,94
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1394
|14,1420
|% 0,37
|
|Euro
|15,6671
|15,7169
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8635
|18,9581
|% 0,22
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7581
|3,7770
|% 0,37
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,58
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,53
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.794
|5.939
|12,64
|
|Yarım
|2.801
|2.873
|6,11
|
|Çeyrek
|1.405
|1.436
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|3,12
|