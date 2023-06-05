***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu’nun 30.05.2023 tarih ve 8 Nolu kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi John Edward Capps Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyesi Carey James Dorman Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir. Her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirketi en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın temsile Yönetim Kurulu Başkanı John Edward Capps münferiden, yönetim kurulu üyesi Denis Peter Brauer ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Carey James Dorman müştereken temsile yetkili kılınmışlardır. Yönetim Kurulu’nun 30.06.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Alp Çelikbilek, Komite üyesi Abdurrahman Özciğer, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Abdurrahman Özciğer, Komite üyesi Alp Çelikbilek, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Alp Çelikbilek ve Komite üyesi Abdurrahman Özciğer seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Çelikbilek ve Abdurrahman Özciğer’in görev süreleri diğer üyeler ile aynı olacak şekilde 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156225BIST