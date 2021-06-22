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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2021 09:18



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 21.06.2021 KARAR SAYISI : 2021/13 a) 01.10.2020-31.03.2021 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.06.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve sınırlı denetimden geçmiş konsolide olan bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide olan finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Sorumluluk Beyanı  beyan ederiz.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943485


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