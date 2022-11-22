***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 09:43
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Fırat Korkunç'un iş ilişkisi 31.10.2022 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081519
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:0518,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6488
En Düşük
18,5797
18:0519,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0631
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
18:051.042,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.042,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6627
|% 0,23
|
|Euro
|19,0968
|19,1378
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,9828
|22,0930
|% 0,19
|
|Frank
|19,3809
|19,4976
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,58
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,01
|