***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@pm.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan Yanık Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 0216 504 02 75 yatirimciiliskileri@pm.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 06.03.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ALT PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERIK WHEELER WEYLS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.01.2021 Bağımsız Üye DeğilTORSTEN THOMAS BECKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Coral Investment Holding SAS )(Mali İşler Koordinatörü, Genel Müdür) , Coventya Americas GmbH(Müdür), Coventya Beteiligungs GmbH (Müdür), Coventya International GmbH (Müdür), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding SPA (Müdür), Coventya SPA(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding SAS (Genel Müdür), Coventya South East Asia Pte Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Quimica LTDA(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Surface Treatment Technology(Suzhou)Co., Ltd,( Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Environmental Plating technology (Jiangsu?Co.,Ltd(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya SAS(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited(Yönetim Kurulu Üyesi- Müdür), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), COVENTYA TECHNOLOGIES SL(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Ltd(Müdür), Coventya Inc(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp(Başkan), Coventya Kimya ( Yönetim Kurulu Üyesi), Bağımsız Üye DeğilTHOMAS LEONHARD COSTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Coral Investment Holding SAS, (Genel Müdür -Başkan) , Coventya Americas GmbH(Müdür), Coventya Beteiligungs GmbH (Müdür), Coventya International GmbH (Müdür), Coventya GmbH (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding SPA (Müdür), Coventya SPA(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding SAS (Genel Müdür), Coventya South East Asia Pte Ltd (Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Quimica LTDA(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Surface Treatment Technology(Suzhou)Co., Ltd,( Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Environmental Plating technology (Jiangsu?Co.,Ltd(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya SAS(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya India Private Limited(Yönetim Kurulu Üyesi- Müdür), Coventya México, S.A. de C.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), COVENTYA TECHNOLOGIES SL(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya AB(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Ltd(Müdür), Coventya Inc(Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding Corp(Başkan), Coventya Kimya ( Yönetim Kurulu Üyesi), Coventya Holding SAS (Başkan), Coventya Holding Corp (Müdür), Bağımsız Üye DeğilMESUT AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.01.2021 Bağımsız ÜyeABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.01.2021 Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN AKYIL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPOLITEKNIK (USA) Inc. Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Pazarlaması 100000 100000 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908085BIST