***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:25 Sarıyer - İSTANBULİnternet Adresi www.pardusgirisim.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@pardusgirisim.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMaslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:25 Sarıyer - İSTANBUL 0 212 371 18 00 0 212 371 18 01Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 15.06.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 15001000 TRY 7,65 aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 180999000 TRY 92,35 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim kurulu üyeliği Evet 51.14 A ve B Grubu PaylarAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Eerken Saptanması KomitesiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilAHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilAYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması KomitesiDİLEK ŞARMAN Kadın Diğer Yönetici 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiERHAM ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC. A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 55000000 41250000 TRY 75 Girişim Şirketi (Bağlı Ortaklık)ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AŞ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 137500000 6847498 TRY 4,98 Girişim Şirketi (İştirak)DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ Her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı 90141600 4399000 TRY 4,88 Girişim Şirketi (İştirak)TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmak 26666667 1310937 TRY 4,92 Girişim Şirketi (İştirak)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038362BIST