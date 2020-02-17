***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:23
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819379
BIST
12:57121.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 927,13
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.194
En Düşük
120.561
12:576,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
12:576,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
12:57307,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,91
|Açılış
|: 307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,39
|549.927.332
|% 17,71
|
|TSPOR
|5,36
|148.351.042
|% 15,02
|
|KUTPO
|10,62
|25.682.417
|% 12,74
|
|LKMNH
|6,88
|20.163.572
|% 10,08
|
|OSTIM
|2,46
|93.737.944
|% 9,82
|
|ERBOS
|25,04
|12.850.295
|% -8,88
|
|ARDYZ
|16,44
|28.196.152
|% -8,67
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|KRTEK
|3,39
|2.374.270
|% -7,38
|
|QNBFB
|49,00
|935.718
|% -7,28
|
|ASELS
|30,14
|902.333.637
|% 3,65
|
|THYAO
|15,13
|551.571.253
|% 1,61
|
|GSRAY
|3,39
|549.927.332
|% 17,71
|
|ODAS
|2,24
|447.528.565
|% 4,19
|
|PETKM
|4,17
|320.558.034
|% 0,48
|
|ODAS
|2,24
|447.528.565
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,39
|549.927.332
|% 17,71
|
|PETKM
|4,17
|320.558.034
|% 0,48
|
|BJKAS
|3,00
|222.617.149
|% 4,17
|
|KARSN
|1,94
|147.192.087
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8547
|7,8941
|% -0,27
|
|Frank
|6,1292
|6,1661
|% -0,19
|
|Riyal
|1,6061
|1,6142
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,57
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-5,97
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,89
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,42
|57,42
|0,09
|