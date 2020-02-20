***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:36
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820277
BIST
14:51117.128
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -2.068,54
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
14:516,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:516,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:51316,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 316,39
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,50
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|144.619.599
|% 19,87
|
|HATEK
|9,94
|24.419.733
|% 16,12
|
|SNGYO
|1,37
|3.001.284
|% 14,17
|
|LOGO
|73,00
|55.388.219
|% 7,51
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,34
|684.419.622
|% -18,51
|
|VERTU
|5,41
|34.232.978
|% -18,03
|
|GSRAY
|3,24
|766.761.576
|% -16,92
|
|FENER
|16,68
|709.347.552
|% -14,20
|
|BJKAS
|3,09
|1.022.633.933
|% -12,22
|
|BJKAS
|3,09
|1.022.633.933
|% -12,22
|
|ASELS
|28,80
|978.165.121
|% -3,29
|
|GSRAY
|3,24
|766.761.576
|% -16,92
|
|THYAO
|14,61
|723.674.860
|% -1,95
|
|FENER
|16,68
|709.347.552
|% -14,20
|
|CEMAS
|1,27
|283.762.361
|% -3,79
|
|GSRAY
|3,24
|766.761.576
|% -16,92
|
|IHLGM
|1,24
|162.894.824
|% -4,62
|
|ODAS
|2,10
|262.495.405
|% -5,83
|
|EKGYO
|1,55
|157.814.817
|% -4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8157
|7,8549
|% -0,30
|
|Frank
|6,1739
|6,2111
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,21
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.084
|2.136
|16,35
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|7,91
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,09
|59,09
|-0,03
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