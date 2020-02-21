PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|HUBVC
|31,80
|46.920.383
|% 12,61
|DGGYO
|6,39
|12.876.826
|% 12,30
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|KOZAA
|12,36
|286.029.543
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8698
|7,9093
|% 0,44
|Frank
|6,1958
|6,2331
|% 0,33
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,29
|Altın Gr.
|321
|321
|3,12
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 09 değişimle 115747 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 17 değişimle 115837 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 12 değişimle 115776 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 14 değişimle 115806 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 04 değişimle 115689 puandan