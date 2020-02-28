***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:13
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822590
BIST
12:07105.731
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -4.687,37
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.010
En Düşük
99.332
12:076,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:076,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0829
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9046
En Düşük
6,8179
12:07328,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,11
|Açılış
|: 328,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|9.929.051
|% 15,85
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,78
|15.261.112
|% 11,83
|
|AKSEN
|3,80
|8.651.259
|% 8,26
|
|OYLUM
|3,05
|4.674.864
|% 7,39
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|828.131
|% -12,24
|
|THYAO
|11,54
|550.442.761
|% -5,02
|
|ASELS
|27,12
|393.838.860
|% -3,07
|
|GARAN
|9,54
|135.050.758
|% -6,38
|
|PETKM
|3,61
|107.452.057
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,32
|106.666.149
|% -5,31
|
|IHLGM
|1,23
|91.541.378
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,38
|96.412.450
|% -6,12
|
|THYAO
|11,54
|550.442.761
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,32
|106.666.149
|% -5,31
|
|ODAS
|1,95
|84.967.122
|% -4,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0193
|8,0595
|% 0,61
|
|Frank
|6,4573
|6,4962
|% 1,34
|
|Riyal
|1,6596
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-3,20
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|3,44
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|1,67
|
|Çeyrek
|526
|538
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|