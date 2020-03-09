***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:35
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825544
BIST
16:33103.309
En Yüksek
|Değişim
|: -5,74%
|| -6.291,91
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.278
16:336,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:337,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1167
|Açılış
|: 6,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:33330,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,74
|Açılış
|: 330,46
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,99
|68.809.352
|% 12,71
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,66
|10.656.698
|% 6,10
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,08
|15.520.210
|% -18,07
|
|VAKKO
|4,96
|54.794.205
|% -17,74
|
|UTPYA
|4,27
|5.700.132
|% -15,11
|
|TGSAS
|4,60
|2.543.994
|% -14,97
|
|AYCES
|8,49
|1.713.722
|% -14,93
|
|THYAO
|10,57
|771.267.004
|% -5,12
|
|ASELS
|27,84
|544.552.732
|% -6,70
|
|GARAN
|9,45
|287.382.424
|% -5,78
|
|TUPRS
|92,80
|220.069.996
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,28
|204.672.951
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,22
|144.877.182
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,28
|204.672.951
|% -6,17
|
|ODAS
|1,88
|162.863.753
|% -9,18
|
|KARSN
|1,66
|134.960.937
|% -10,27
|
|THYAO
|10,57
|771.267.004
|% -5,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9910
|8,0310
|% 1,02
|
|Frank
|6,5915
|6,6312
|% 2,06
|
|Riyal
|1,6226
|1,6308
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|6,72
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,50
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,34
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-9,52
|