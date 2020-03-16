***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:42
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829125
BIST
10:5491.460
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -4.144,75
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:546,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:547,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0884
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1214
En Düşük
6,9931
10:54313,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,41
|Açılış
|: 313,65
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|CLEBI
|73,00
|2.014.376
|% 7,04
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|VKING
|3,76
|1.402.479
|% 5,32
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|321.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ODAS
|1,30
|36.646.333
|% -5,80
|
|HALKB
|5,08
|32.086.741
|% -4,33
|
|TSPOR
|2,99
|26.717.211
|% -9,94
|
|IHLGM
|0,91
|25.587.985
|% -4,21
|
|RTALB
|2,86
|20.035.210
|% 4,76
|
|IHLGM
|0,91
|25.587.985
|% -4,21
|
|ODAS
|1,30
|36.646.333
|% -5,80
|
|ADESE
|1,04
|7.405.750
|% -4,59
|
|RTALB
|2,86
|20.035.210
|% 4,76
|
|AVOD
|1,61
|3.276.951
|% -4,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8123
|7,8515
|% 0,83
|
|Frank
|6,7037
|6,7441
|% 1,17
|
|Riyal
|1,6889
|1,6974
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|2,03
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,20
|32,20
|-1,65
|