PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.151.350
|% 10,00
|GLRYH
|2,42
|9.467.445
|% 10,00
|RHEAG
|1,43
|1.091.655
|% 10,00
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6339
|7,6722
|% 1,50
|Frank
|6,5462
|6,5856
|% 0,57
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,46
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,37
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,20
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,01
|B. Petrol
|26,23
|26,23
|-0,92
Seans Raporu
- 15:13DOHOL Yüzde -3.66 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 818, 352 adet işlem
- 15:12ULKER Yüzde -3.94 oranında düşüşle 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 134 adet işlem
- 15:10POLTK Yüzde -6.15 oranında düşüşle 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 203 adet işlem
- 15:09XU100 Endeks 88, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 9, 159.00 milyon TL de
- 15:09BAGFS Yüzde -4.21 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 108, 336 adet işlem