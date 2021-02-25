***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:16
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912661
BIST
17:311.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:317,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:318,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:31413,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,11
|Açılış
|: 413,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|LINK
|51,70
|118.221.720
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.832.163
|% -9,94
|
|THYAO
|13,33
|2.326.358.085
|% 3,90
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,80
|1.629.595.925
|% -3,52
|
|SASA
|41,92
|1.610.187.545
|% 4,96
|
|PGSUS
|88,95
|1.428.843.600
|% 7,43
|
|EKGYO
|2,30
|1.292.088.599
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|525.912.496
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.241.129
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.720.129
|% -1,46
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2141
|7,2161
|% 0,65
|
|Euro
|8,8375
|8,8425
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,1989
|10,2501
|% 0,92
|
|Frank
|7,9483
|7,9961
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,76
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:29
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