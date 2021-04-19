***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:39
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929187
BIST
17:161.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -25,94
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:168,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:169,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7482
En Düşük
9,6196
17:16460,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 460,65
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:16
|FENER
|31,90
|24.538.692
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.552.975
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.701.000
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.832.748
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.778.580
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.152.469
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|ADEL
|23,06
|32.562.883
|% -9,99
|
|EREGL
|18,21
|1.400.619.524
|% -0,71
|
|PETKM
|6,58
|1.257.109.112
|% 3,95
|
|GARAN
|7,06
|995.149.686
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|817.363.838
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,27
|650.821.202
|% -2,28
|
|PETKM
|6,58
|1.257.109.112
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,88
|344.216.152
|% -0,53
|
|ODAS
|3,06
|459.510.502
|% -8,66
|
|GARAN
|7,06
|995.149.686
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,23
|419.277.127
|% -9,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0914
|8,0928
|% 0,43
|
|Euro
|9,7375
|9,7482
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2286
|11,2849
|% 0,96
|
|Frank
|8,7853
|8,8382
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1470
|2,1578
|% 0,24
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,21
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|0,07
|