***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 15:35
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935249
BIST
15:401.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
15:408,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2445
15:4010,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
15:40487,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,79
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
488,39
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler15:40
|IHGZT
|1,43
|7.355.394
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.243.456
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,60
|132.321.399
|% 8,04
|
|IDEAS
|73,00
|1.415.912
|% 7,51
|
|VAKFN
|15,54
|5.146.040
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|99.666.806
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,02
|72.252.803
|% -6,70
|
|PETKM
|6,52
|4.859.574.073
|% -5,51
|
|KOZAL
|128,70
|1.418.587.011
|% 5,06
|
|GARAN
|7,67
|1.382.866.390
|% 3,79
|
|KRDMD
|8,29
|876.887.009
|% 0,12
|
|TUPRS
|95,90
|784.370.087
|% 4,58
|
|PETKM
|6,52
|4.859.574.073
|% -5,51
|
|TSKB
|1,29
|404.102.218
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,10
|519.284.378
|% 0,96
|
|GARAN
|7,67
|1.382.866.390
|% 3,79
|
|SKBNK
|1,17
|189.095.146
|% 1,74
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2473
|8,2520
|% -0,21
|
|Euro
|10,0152
|10,0233
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,5100
|11,5677
|% 0,50
|
|Frank
|9,1172
|9,1722
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1977
|2,2088
|% -0,01
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,32
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,37
|