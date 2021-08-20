***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 11:11
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959613
BIST
14:141.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
14:148,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
14:149,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
14:14490,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,57
|Açılış
|: 490,52
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AGYO
|4,52
|181.023.469
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|244.479
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|VKFYO
|6,93
|25.555.270
|% 9,48
|
|SELGD
|7,98
|17.595.848
|% 7,69
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,11
|75.708.834
|% -7,95
|
|FONET
|14,64
|12.796.549
|% -6,63
|
|DMSAS
|7,53
|142.232.350
|% -6,34
|
|EMKEL
|2,89
|23.158.186
|% -4,93
|
|GARAN
|9,29
|521.320.218
|% 0,00
|
|EREGL
|18,45
|389.236.341
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,62
|301.805.600
|% -0,78
|
|KOZAA
|15,38
|289.647.418
|% 4,63
|
|KOZAL
|106,60
|262.852.003
|% 0,85
|
|ODAS
|1,41
|87.997.895
|% -1,40
|
|GARAN
|9,29
|521.320.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|88.947.448
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|105.887.351
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|181.023.469
|% 9,98
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5288
|8,5305
|% 0,28
|
|Euro
|9,9615
|9,9791
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,5961
|11,6542
|% 0,47
|
|Frank
|9,2785
|9,3344
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2705
|2,2819
|% 0,60
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,75
|
|Altın Gr.
|490
|491
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|5,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|14,09
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|6,81
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,41
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,03
|
|B. Petrol
|66,01
|66,01
|-0,44
|