***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 14:11
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980050
BIST
16:051.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.796
En Düşük
1.777
16:0512,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3170
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:0514,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,3098
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:05728,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 15,85
|Açılış
|: 728,90
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KTSKR
|31,24
|47.956.969
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.828.113
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.248.346
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.618
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|290.997.962
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,34
|34.728.014
|% -9,54
|
|BJKAS
|5,33
|73.937.439
|% -7,47
|
|DERIM
|7,80
|11.434.320
|% -7,36
|
|THYAO
|17,19
|2.306.315.039
|% 1,18
|
|SASA
|42,12
|1.347.658.777
|% 6,85
|
|GARAN
|11,42
|1.169.354.987
|% -0,17
|
|ASELS
|21,96
|1.091.827.435
|% 6,19
|
|SISE
|12,10
|907.214.817
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,17
|769.757.532
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,27
|430.965.448
|% 2,25
|
|ODAS
|1,52
|234.766.650
|% -1,30
|
|THYAO
|17,19
|2.306.315.039
|% 1,18
|
|ADESE
|0,78
|91.500.443
|% 0,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6773
|12,6860
|% 2,56
|
|Euro
|14,2972
|14,3188
|% 2,21
|
|Sterlin
|16,8691
|16,9537
|% 2,41
|
|Frank
|13,6600
|13,7423
|% 2,33
|
|Riyal
|3,3716
|3,3885
|% 2,56
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,86
|
|Altın Gr.
|730
|730
|16,84
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|147,00
|
|Tam
|4.786
|4.911
|132,62
|
|Yarım
|2.313
|2.376
|64,15
|
|Çeyrek
|1.160
|1.188
|32,08
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,47
|0,27
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|3,32
|