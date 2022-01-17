***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2022 10:06
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994604
BIST
10:052.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,31
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.088
10:0513,4857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0335
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4657
10:0515,4205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0075
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3861
10:05791,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|: 791,48
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:05
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|SRVGY
|101,20
|4.726.447
|% 7,66
|
|HALKB
|5,53
|104.393.510
|% 7,38
|
|PKENT
|374,50
|6.345.204
|% 6,82
|
|GENIL
|15,46
|25.713.896
|% 6,18
|
|ERCB
|52,00
|523.775
|% -4,59
|
|LINK
|33,00
|1.055.246
|% -3,57
|
|DOBUR
|106,10
|271.366
|% -3,55
|
|DARDL
|3,80
|10.546.217
|% -2,31
|
|BTCIM
|14,17
|308.259
|% -2,01
|
|GARAN
|12,01
|193.759.441
|% 1,26
|
|HALKB
|5,53
|104.393.510
|% 7,38
|
|AKBNK
|7,62
|90.738.007
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,98
|73.747.684
|% 2,58
|
|THYAO
|28,32
|67.160.983
|% 0,35
|
|HALKB
|5,53
|104.393.510
|% 7,38
|
|YKBNK
|3,98
|73.747.684
|% 2,58
|
|GARAN
|12,01
|193.759.441
|% 1,26
|
|TSKB
|1,60
|25.443.658
|% 2,56
|
|VAKBN
|4,08
|52.034.832
|% 5,15
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4605
|13,4857
|% -0,25
|
|Euro
|15,3744
|15,4205
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,4672
|18,5598
|% 0,16
|
|Frank
|14,7502
|14,8391
|% 0,09
|
|Riyal
|3,5989
|3,6170
|% 0,20
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|2,88
|
|Altın Gr.
|791
|792
|1,90
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|86,43
|86,43
|0,37
|