***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 14:36
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001069
BIST
14:252.007
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -31,82
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.997
14:2513,4755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0396
|Açılış
|: 13,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
14:2515,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1001
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
14:25791,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,56
|Açılış
|: 791,29
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler14:23
|PKENT
|653,80
|12.544.257
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|83.271.389
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.088.613
|% 9,95
|
|GEDIK
|8,14
|34.881.009
|% 9,41
|
|MOBTL
|1,89
|146.454.360
|% 7,39
|
|ORCAY
|30,46
|148.435.764
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|166.216.578
|% -9,96
|
|AVOD
|3,97
|17.586.009
|% -5,92
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|29,02
|4.054.820.081
|% -2,62
|
|EREGL
|28,50
|1.243.157.313
|% -3,26
|
|KRDMD
|11,73
|984.641.155
|% -0,76
|
|TUPRS
|191,40
|879.946.358
|% 0,74
|
|SISE
|13,62
|722.859.548
|% -2,16
|
|THYAO
|29,02
|4.054.820.081
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,03
|484.548.566
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,28
|207.141.362
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,73
|984.641.155
|% -0,76
|
|MOBTL
|1,89
|146.454.360
|% 7,39
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4668
|13,4724
|% -0,32
|
|Euro
|15,3466
|15,3574
|% -0,69
|
|Sterlin
|18,2227
|18,3141
|% -0,22
|
|Frank
|14,4804
|14,5677
|% -0,27
|
|Riyal
|3,5812
|3,5991
|% -0,27
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,07
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.345
|-24,00
|
|Tam
|5.240
|5.371
|-25,89
|
|Yarım
|2.533
|2.598
|-12,53
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,65
|