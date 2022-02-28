***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004986
BIST
12:571.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5713,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5715,6243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0061
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:57845,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,11
|Açılış
|: 845,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EDATA
|22,10
|9.693.552
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,50
|7.933.903
|% -8,84
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EREGL
|31,36
|1.288.252.289
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|TUPRS
|189,90
|644.151.796
|% 5,56
|
|ASELS
|21,22
|504.199.282
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|362.102.600
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,01
|150.727.960
|% -1,47
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8463
|13,8591
|% 0,46
|
|Euro
|15,4966
|15,6375
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4847
|18,5774
|% 0,20
|
|Frank
|14,9594
|15,0495
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6826
|3,7011
|% 0,44
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,84
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,15
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,97
|98,97
|4,85
|